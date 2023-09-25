ЗС РФ розбили 18 цивільних обʼєктів у Донецькій області за добу, зруйновано 12 будинків

ЗС РФ атакували Донецьку область 21 раз за минулу добу, вбили двох мирних жителів. Фото: Поліція Донецької області

Минулої доби війська РФ 21 раз відкривали вогонь по мирному населенню Донецької області, росіяни обстрілювали регіон з авіації, РСЗВ «Град», «Ураган» та артилерії. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було вбито двох мирних жителів.

Армія РФ атакувала 8 населених пунктів Донецької області за добу: міста Авдіївка, Часів Яр, смт Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Богоявленка, Галицинівка, Ласточкине.

Пошкоджено 18 цивільних об'єктів регіону: 12 приватних будинків, господарське будівництво, трактор, автомобіль, ЛЕП.

З артилерії російські війська накрили Зарічне, вбили двох людей — 33-річного чоловіка та його матір.





ЗС РФ скинули на Торецьк керовану авіабомбу «ФАБ-250». Пошкодження отримали приватний будинок та автомобіль.





По Новоселівці Першій загарбники били з РСЗВ «Град», «Ураган» та артилерії. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, господарське будівництво, трактор, лінія електропередач. Населення не постраждало.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 42 людей, з початку обов'язкової евакуації — 90 684 особи, серед них 11 527 — діти, 4 090 — люди з інвалідністю.

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