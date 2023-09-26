За сутки на Таврическом направлении ВС РФ потеряли 190 военнослужащих

Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины в течение суток выполнили 949 огневых задач на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.



За минувшие сутки потери ВС РФ составили 190 человек, безвозвратные — 62, раненые — 127, одного оккупанта ВСУ взяли в плен.



«Уничтожено 35 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 6 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 15 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага», — рассказал военный.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.