За добу на Таврійському напрямку ЗС РФ втратили 190 військовослужбовців

Артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 949 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.



Минулої доби втрати ЗС РФ становили 190 осіб, безповоротні — 62, поранені — 127, одного окупанта ЗСУ взяли в полон.



«Знищено 35 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 15 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога», — розповів військовий.

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