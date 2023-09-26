Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

За добу на Таврійському напрямку ЗС РФ втратили 190 військовослужбовців

26 вересня 2023, 12:02

За добу на Таврійському напрямку ЗС РФ втратили 190 військовослужбовців

Артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 949 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Минулої доби втрати ЗС РФ становили 190 осіб, безповоротні — 62, поранені — 127, одного окупанта ЗСУ взяли в полон.

«Знищено 35 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 15 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога», — розповів військовий.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область
Інше
Війна контрнаступ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:38
Удар HIMARS по штабу окупантів під Херсоном: Загинуло 8 російських офіцерів, 7 поранено
09:21
Мобільний оператор угруповання «ЛНР» повідомив про перебої зі зв'язком через аварію
09:09
На Луганській ділянці фронту ЗС РФ використали запалювальні снаряди
00:07
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 25 вересня
12:52
На захопленій росіянами частині Півдня України не вистачає ліків — ЦНС
12:18
Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ — ISW
11:40
Війська РФ будують укріплення поблизу Маріуполя — Андрющенко
10:59
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
10:48
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік
09:59
Окупанти обстріляли Авдіївку з танків та артилерії: є руйнування
09:30
Луганська область: армія РФ накрила Новолюбівку фосфорними боєприпасами
08:40
Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили 2 цивільних
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 вересня
22:36
Колабораціоніста з Маріуполя засудили до восьми років ув'язнення
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
15:21
«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину
14:26
Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»
13:33
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування
13:28
«Уряд ДНР» пішов у відставку
усі новини
12:44
У захопленому РФ Донецьку пролунав потужний вибух, над містом клуби диму та пилу
12:32
На Луганській ділянці фронту ЗС РФ за вечір втратили техніки вартістю близько $7 млн
12:02
За добу на Таврійському напрямку ЗС РФ втратили 190 військовослужбовців
11:38
Удар HIMARS по штабу окупантів під Херсоном: Загинуло 8 російських офіцерів, 7 поранено
11:11
За добу ЗС РФ атакували Донецьку область 18 разів, загинули двоє мирних жителів
10:53
Армія РФ вночі обстріляла Слов'янськ, є влучання
10:17
Україна не використовуватиме ракети ATACMS для ударів по території РФ - Данилов
09:39
ЗС РФ вночі атакували Черкаську область «Шахедами», поцілили в інфраструктурний обʼєкт
09:21
Мобільний оператор угруповання «ЛНР» повідомив про перебої зі зв'язком через аварію
09:09
На Луганській ділянці фронту ЗС РФ використали запалювальні снаряди
09:01
Внаслідок обстрілу Миколаївської області пасажирів поїзда довелося пересадити на автобус
08:58
ЗСУ відбили атаки військ РФ у районах Авдіївки, Марʼїнки та Кліщіївки
08:40
Вночі ударні БпЛА типу «Shahed» атакували Одеську область: постраждало двоє людей
08:16
На Донеччині загинуло двоє людей
00:07
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 25 вересня
22:45
У Курську пролунав вибух
22:22
У мережі з'явилося відео випробування підводного дрону «Марічка»
22:01
Росіяни знищили ще один багатоквартирний будинок в Авдіївці
21:40
У Крим летять ракети: чути тривогу та роботу ППО
21:16
В Україну вперше приїхала дружина полоненого окупанта: «А я тобі казала не йти»
усі новини
ВІДЕО
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: Соцмережі По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
22 вересня, 13:30
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама