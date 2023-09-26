На Луганском участке фронта ВС РФ за вечер потеряли техники стоимостью около $7 млн

Из-за ударов украинских дронов войска РФ за вечер на Луганском участке фронта потеряли военной техники стоимостью около $7 млн. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Операторы Армии дронов устроили оккупантам настоящий ад. Ударная рота БПЛА «Ахиллес» 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко поразила танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30», — подписал он видео, отметив, что эти удары это «результат работы умелых бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты». Лысогор также рассказал, что больше о самом беспилотнике ВСУ «обещают рассказать после Перемоги».

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