На Луганській ділянці фронту ЗС РФ за вечір втратили техніки вартістю близько $7 млн

Через удари українських дронів війська РФ за вечір на Луганській ділянці фронту втратили військову техніку вартістю близько $7 млн. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Оператори Армії дронів влаштували окупантам справжнє пекло. Ударна рота БПЛА «Ахіллес» 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка уразила танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30», — підписав він відео, зазначивши, що ці удари це «результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти».



Лисогор також розповів, що більше про цей безпілотник ЗСУ «обіцяють розповісти після Перемоги».

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