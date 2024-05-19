Один житель Донецкой области погиб из-за российского обстрела в субботу

За субботу, 18 мая, россияне обстрелами убили одного жителя Донецкой области. Как сообщалось, пожилой мужчина, житель поселка Кураховка погиб у себя дома.



Еще один человек был ранен. Это произошло в селе Веселое.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи достигло 6867 человек.



По официальным данным, на данный момент известно, что оккупанты убили 1966 человек и ранили — 4901 мирного жителя.



Как сообщалось, за 17 мая, в Донецкой области под обстрелами армии РФ погибли 3 человека.