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Украина сбила 37 российских дронов, запущенных ночью

19 мая 2024, 09:06

Украина сбила 37 российских дронов, запущенных ночью

В ночь на 19 мая Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 37 ударных беспилотников, которые Россия запустила по стране.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Ночью 19 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 37-ю ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск — РФ», — написал он в Telegram-канале.

Все запущенные дроны были сбиты. Для их уничтожения работали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Дроны сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

В ночь на 18 мая российская армия атаковала Украину, запустив 13 дронов-камикадзе. Их тоже сбили. 

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