ЗС РФ обстріляли шість міст і сіл Донецької області за добу, розбито 22 будинки

За добу правоохоронці задокументували 12 порушень законів та звичаїв війни з боку армії РФ у Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.
Протягом доби російські війська обстріляли 6 населених пунктів. Для обстрілу регіону загарбники застосували ЗРК «С-300», авіацію, БПЛА, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію.
Військовими Росії атаковані міста Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Слов’янськ, Часів Яр, селі Зоря.
Пошкоджено за добу 37 цивільних об'єктів — 22 житлові будинки, автостанція, кафе, торгові павільйони, підприємство, ангар, ЛЕП.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 61 особу, з початку обов'язкової евакуації — 90 833 особи, серед них 11 561 — дітей, 4 102 — людей з інвалідністю.
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