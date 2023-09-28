Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и поразила зенитно-ракетный комплекс. Такую информацию Генеральный штаб ВСУ обнародовал в Facebook вечером, 28 сентября.



«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 — по станциям РЭБ противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении.



В Генштабе уточнили, что подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.





Напомним, украинские военнослужащие с помощью ударного беспилотника (БПЛА) уничтожили российских оккупантов.