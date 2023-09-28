ЗСУ ліквідували російські танки: Сирський показав потужне відео

Окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат у війні проти України. Так, Сили оборони України вкотре ліквідували танки Збройних сил РФ. Про це заявив командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.



«Група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з 93-ю бригадою «Ганси» і 3-ою ЗШБр «Крила» знищили російські танки», — повідомив Сирський.

Нагадаємо, авіація Сил оборони минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і вразила зенітно-ракетний комплекс.