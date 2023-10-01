Росіяни за добу поранили трьох цивільних на Донеччині

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російська армія минулої доби, 30 вересня, атакувала Донецьку область. Внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 30 вересня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: у Костянтинівці, Ласточкиному та Новоукраїнці», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1726 людей, ще 4188 жителів отримали поранення.



Нагадаємо, 30 вересня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Попередньо одна людина поранена.