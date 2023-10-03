В 2023 на госорганы осуществили почти 4 тысячи кибератак

С начала года киберспециалисты нейтрализовали около 4 тыс. кибератак на органы власти и критическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Специалисты службы безопасности системно противодействуют угрозам информационно-взрывной деятельности оккупантов. С начала этого года нейтрализовано около 4 тыс. кибератак на электронные системы центральных органов власти и критической инфраструктуры Украины.



Как отметили в СБУ, большинство вражеских кибератак направлено на поиск несанкционированного доступа к электронному документообороту госучреждений и технологическим системам инфраструктуры. Обычно такими «точками входа» для российских хакеров являются публично доступные сервисы, в первую очередь – электронная почта.



Ранее в столице Украины задержали агента ФСБ, который хотел поступить в школу «Армии дронов», чтобы шпионить за украинскими военными.