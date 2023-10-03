У 2023 на держоргани здійснили майже 4 тисячі кібератак

З початку року кіберфахівці нейтралізували близько чотири тис. кібератак на органи влади та критичну інфраструктуру України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Фахівці служби безпеки системно протидіють загрозам інформаційно-вибухової діяльності окупантів. З початку цього року нейтралізовано близько 4 тис. кібератак на електронні системи центральних органів влади та критичної інфраструктури України.



Як зазначили в СБУ, більшість ворожих кібератак спрямована на пошук несанкціонованого доступу до електронного документообігу держустанов та технологічних систем інфраструктури. Зазвичай, такими «точками входу» для російських хакерів є публічно доступні сервіси, в першу чергу – електронна пошта.



Раніше у столиці України затримали агента ФСБ, який хотів вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими.