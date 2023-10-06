В Україні заарештовано всі активи трьох олігархів Путіна

За матеріалами Служби безпеки, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Про арешт повідомили у СБУ.



У відомстві додали, що вони входять в оточення Путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії Росії. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють, кінцевими бенефіціарами або через підконтрольні офшорні компанії.



Вартість заарештованих корпоративних прав складає понад 17 млрд грн. Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв'язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.

Активи олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова заарештовано. Фото: СБУ

Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів у дохід України. Раніше уряд відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни.