Правительство отложило создание реестра олигархов до окончания войны

Кабинет министров внес изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами), отложив создание реестра олигархов на три месяца после окончания войны. Об этом пишет «РБК-Украина».



Украинское издание ссылается на распоряжение Кабинета министров от 19 сентября 2023 года №827-р. Согласно документу, функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.



Ранее такой реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии к закону об олигархах.



Напомним, Кабмин утвердил «План мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами со значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)».