В оккупированной части Херсонской области вербуют инвалидов III группы

На временно оккупированной части Херсонской области, а именно Новокаховского и Каховского муниципального округа, россияне проводят вербовку местного населения, чтобы восполнить ряды армии РФ. Фото с объявлением на дверях военкомата опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



В частности в наклеенном объявлении говорится, что люди получившие гражданство РФ обязаны прийти и стать на воинский учет. Причем это касается даже тех, кто имеет судимость, а также инвалидность III группы.

Объявление на дверях военкомата. Фото: Telegram

«Новокаховская часть оккупированной Херсонщины передает привет. Здесь начинают мобилизацию даже людей с инвалидностью третьей группы. Это прямо как в Донецке», — написал Андрющенко.



Напомним, Министерство обороны России решило начать с 1 октября осенний призыв во всех субъектах РФ, включая временно оккупированные территории Украины.



