В окупованій частині Херсонської області вербують інвалідів ІІІ групи

На тимчасово окупованій частині Херсонської області, а саме Новокаховського та Каховського муніципального округу, росіяни проводять вербування місцевого населення, щоб заповнити лави армії РФ. Фото з оголошенням на дверях військкомату опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Зокрема в наклеєному оголошенні йдеться, що люди, які отримали громадянство РФ, зобов'язані прийти і стати на військовий облік. Причому це стосується навіть тих, хто має судимість, а також інвалідність ІІІ групи.

Оголошення на дверях військкомату. Фото: Telegram

«Новокаховська частина окупованої Херсонщини переказує привіт. Тут починають мобілізацію навіть людей з інвалідністю третьої групи. Це прям як в Донецьку», — написав Андрющенко.



Нагадаємо, Міністерство оборони Росії вирішило розпочати з 1 жовтня осінній призов у всіх суб'єктах РФ, включаючи тимчасово окуповані території України.



