ВСУ имели успех восточнее Андреевки под Бахмутом — Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, нанося удары по оккупантам. Так, на Бахмутском направлении украинские войска имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального телемарафона.



«На Бахмутском направлении имели успех восточнее Андреевки», — отметил он.



Ковальчук отметил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки.



По его словам, на Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле Золотой Нивы и Водяного Донецкой области. В свою очередь, противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение восточнее Дилиевки Донецкой области.



Кроме того, на Лиманском направлении Сил обороны отбили четыре атаки оккупантов.



Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что за один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении.