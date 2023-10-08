Умєров побував під Бахмутом

Умеров вперше після призначення побував під Бахмутом. Фото: Рустем Умеров

Новий міністр оборони Рустем Умєров побував переважно в командному пункті Сил оборони на Бахмутському напрямі. Про це політик написав на своїй Facebook сторінці сьогодні, 8 жовтня.



Умєров заслухав доповідь командира спрямування на місці, а також ознайомився зі складом сил та засобів наших підрозділів, стан справ та дій ворога.



«Поспілкувався з воїнами. Нагородив найкращих воїнів державними нагородами та відзнаками Міністерства оборони», — написав він.





Умєров уточнив, що найгарячішими напрямками залишаються Бахмут та Кліщіївка.



Зазначимо, що 6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умерова міністром оборони сьогодні, 6 вересня. Раніше цю посаду очолював Олексій Рєзніков.



Нагадаємо, Збройні сили України продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах. Так, на Бахмутському напрямку українські війська мали успіх на схід від Андріївки Донецької області.