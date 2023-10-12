З-під обстрілів на Луганщині евакуювали 86-річного пенсіонера

Поліцейські 11 жовтня евакуювали пенсіонера із села Макіївка Луганської області, яке перебуває під обстрілами російських окупантів. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За словами глави регіону, наступи на Макіївку не припиняються. Лише за вчора росіяни здійснили вісім таких спроб.



«З-під обстрілів вдалося врятувати 86-річного чоловіка, якого наші правоохоронці доправили до безпечного регіону. Втім, у селах поблизу лінії фронту є люди, які попри підвищену небезпеку відмовляються виїжджати», — зазначив він.



Також загарбники, за даними ОВА, активізували наземні наступи в Серебрянському лісництві.



Крім того, поблизу Білогорівки їм завдано понад 10 ударів по позиціях наших військ з авіації. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали, зокрема, Невське та Білогорівка.



Нагадаємо, минулої доби з Донецької області эвакуировали майже 30 дітей.