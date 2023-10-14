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Понад 40 росіян тримали у «підвалі для відмовників» на окупованій Луганщині — ЗМІ

14 жовтня 2023, 09:25

Понад 40 росіян тримали у «підвалі для відмовників» на окупованій Луганщині — ЗМІ

Понад 40 мобілізованих росіян помістили до нелегального підвалу для «відмовників» в окупованому селищі Зайцеве Луганської області. Після публікації у ЗМІ з'явилися повідомлення, що чоловіків звільнили.

 Про це пише російське видання ASTRA, куди звернулися дружини мобілізованих з 12-го гвардійського танкового полку — за їхніми словами, 42 чоловіка помістили у підвал для «відмовників» після провальної вилазки на Куп'янському напрямку.

«7 жовтня хлопці потрапили під артобстріл, що призвело до втрати понад 300 людей. За відмову продовжувати наступ без достатньої кількості зброї та боєприпасів тих, хто вижив, наступного дня відвезли до Зайцевого. Вони повідомили, що їх утримують, катують і б'ють. Відібрали телефони і на зв'язок більше ніхто не виходив», — сказала Валерію, дружині мобілізованого Романа.

За її словами, всього за відмову продовжити наступ у Зайцевому перебувають 42 мобілізовані з Москви та Підмосков'я. Мобілізовані встигли повідомити, що їм загрожують тюремним терміном чи відправити у бій без спорядження. Жінки писали листи до військової прокуратури, але відповіді на момент публікації вони не отримали. Скількох людей всього зараз утримують у Зайцевому, невідомо.

 Раніше ASTRA писала, що знайшла 15 підвалів та місць, де утримували чи утримують російських військових за відмову воювати. П'ять — на Донеччині, 1 на Харківщині та 9 — на Луганській. 

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