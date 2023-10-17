У Херсоні під час обстрілу РФ поранено двох жінок

Російські окупаційні війська у вівторок, 17 жовтня, завдали удару по центральній частині Херсона. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, внаслідок удару є постраждалі.



«Поранення отримали жінки 57 та 66 років. Їм надано допомогу на місці. Є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджено сусідні багатоповерхівки», — написав Прокудін у Telegram-каналі.



Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що внаслідок обстрілу сталося займання приватного будинку. У багатоповерхівках повилітали вікна, пошкоджено гараж.



«Правий берег — під періодичним обстрілом з боку окупаційних військ», — підкреслив Мрочко.

Раніше внаслідок обстрілу російськими військами Херсона було зафіксовано потрапляння в житлову зону.