В Украину вернулись еще трое детей из оккупированной части Херсонщины

Украина вернула еще троих детей из оккупированной части Херсонской области. Фото: Минреинтеграции

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще троих детей, которые находились на оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Отмечается, когда россияне зашли в Херсон, родители 10-летнего Александра, 8-летней Дарьи и 6-летнего Якова решили отправить детей в село к бабушке, надеясь на безопасность. Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории. Отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, забрать малышей стало невозможно.



Однако сейчас дети находятся с родителями.

Также на прошлой неделе воссоединилась еще одна семья. После 19 месяцев разлуки с оккупированной Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Надежда и ее 14-летний брат Михаил.



Напомним, Россия согласилась вернуть в Украину первых четырех депортированных украинских детей в рамках процедуры при посредничестве Катара.