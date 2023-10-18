ЗСУ за допомогою дронів знищили техніку окупантів під Бахмутом: Сирський показав відео

Українські військовослужбовці продовжують знищувати техніку російських окупантів під Бахмутом на Донеччині. Зокрема, вони вразили танки і автомобільну техніку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.



«Горять російські танки під Бахмутом. Знищили танк Т-80, а також вразили Т-72, ще один Т-80, автомобільну техніку та особовий склад росіян», — підписав він, опублікувавши відео, як українські військові вражають росіян.



За його даними, роботу провела група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з Ротою аеророзвідки об'єднаної штурмової бригади «Лють» штурмового полку «Цунамі», групою «Шарк» 28-й ОМБр і начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби.



Нагадаємо, на лиманському напрямі росіяни знизили інтенсивність наступальних дій. Сили оборони за добу ліквідували понад 160 окупантів та знищили 24 зразки озброєння та військової техніки.