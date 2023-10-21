Російські війська знову обстрілюють Херсон

Сьогодні, 21 жовтня, армія Росії знову почала обстрілювати Херсон, завдаючи ударів по прибережних районах міста. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Голова Херсонської МВА підтвердив, що у місті чутно потужні вибухи та попросив місцевих жителів перейти у безпечні місця.



«Перейдіть до безпечніших місць! Не знаходитесь на відкритому просторі без потреби», - додав Роман Мрочко.



Він також зазначив, що російські війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, центр міста та райони, що ближчі до води.



Раніше армія РФ обстріляла селище Молодіжне Херсонської міської територіальної громади, зруйнувавши місцеву школу.