Четыре человека ранены в Донецке в результате обстрела

Последствия обстрела в Донецке. Фото: «ДАН»

Четыре человека пострадали сегодня днем в восточной части оккупированного Россией Донецка в результате обстрела. Об этом заявил «СЦКК ДНР».



Отмечается, что две женщины 1968 и 1980 годов рождения получили ранения в Калининском районе — по улице Элеваторной и возле остановки «Мотель». В Буденновском районе по улице Данилевского пострадали мужчина 1964 и женщина 1965 годов рождения.



Как сообщает местный пророссийский ресурс «ДАН», в Калининском районе на Красногвардейском проспекте сгорели несколько автомобилей, также пожары охватили оптовую базу вблизи мясокомбината. Неподалеку на территории автотранспортного предприятия повреждено несколько машин, в том числе, спецтранспорт «МЧС», скорая помощь и бензовоз.

В Буденновском районе, по информации «СЦКК», поврежден частный жилой дом по улице Данилевского, 34.



Также в Буденновском районе упала ракета возле детской площадки на улице Багратиона. В группировке «ДНР» предполагают, что снаряд был выпущен из системы залпового огня HIMARS.