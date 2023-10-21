Чотирьох людей поранено в Донецьку внаслідок обстрілу

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: «ДАН»

Чотири людини постраждали сьогодні вдень у східній частині окупованого Росією Донецька внаслідок обстрілу. Про це заявив «СЦКК ДНР».



Зазначається, що дві жінки 1968 та 1980 років народження отримали поранення у Калінінському районі — на вулиці Елеваторній та біля зупинки «Мотель». У Будьоннівському районі на вулиці Данилевського постраждали чоловік 1964 та жінка 1965 років народження.



Як повідомляє місцевий проросійський ресурс «ДАН», у Калінінському районі на Червоногвардійському проспекті згоріло кілька автомобілів, також пожежі охопили оптову базу поблизу м'ясокомбінату. Неподалік території автотранспортного підприємства пошкоджено кілька машин, зокрема, спецтранспорт «МНС», швидка допомога та бензовоз.

У Будьонівському районі, за інформацією «СЦКК», пошкоджено приватний житловий будинок на вулиці Данилевського, 34.



Також у Будьоннівському районі впала ракета біля дитячого майданчика на вулиці Багратіона. У угрупуванні «ДНР» припускають, що снаряд було випущено із системи залпового вогню HIMARS.