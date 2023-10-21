Под обстрел в Донецкой области попали частные дома и нежилые здания

Результат обстрелов россиянами Донбасса. Фото: Игорь Мороз

Согласно официальной информации, в Донецкой области по состоянию на утро 21 октября под обстрелы российских оккупантов попали жилые здания, школа и нежилые помещения. Об этом написал у себя в Facebook исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



На Волновахском направлении россияне били по Угледару из артиллерии, минометов, Градов и дронами-камикадзе — никто не пострадал. На Донецком направлении накануне противник нанес ракетный удар по Новомихайловке Марьинской общины, обстрелял Очеретино.



К утру по Авдеевке нанесли массированный артобстрел, ранив одного человека. На Горловском направлении в Торецке поврежден дом и хозяйственное сооружение.

Результат обстрелов россиянами Донбасса. Фото: Игорь Мороз

В Часовоярской общине повреждена многоэтажка, три частных дома и два нежилых здания. В Соледарской общине под огнем Раздоливка и Минькивка.

Результат обстрелов россиянами Донбасса. Фото: Игорь Мороз

Среди ночи россияне также ударили ракетами по Константиновке — повредили школу и столовую. На Лисичанском направлении под обстрелами две улицы в Северске и две улицы в Серебрянке. Вдобавок зафиксировано шесть обстрелов Лиманской общины.



Напомним, ночью армия РФ обстреляла поселок Молодежное Херсонской городской территориальной громады, разрушив местную школу.