Оккупанты обстреляли «Искандерами» Селидово: повреждены дома и ЛЭП

Российские захватчики атаковали Селидово Донецкой области сегодня рано утром, 31 октября. Об этом передает «Суспільне».
Начальница пресс-службы Селидовской городской военной администрации Татьяна Брянцева отметила, что россияне обстреляли населенный пункт тремя ракетами «Искандер».
По словам чиновницы, в результате ракетных обстрелов повреждены 28 частных домов, два частных предприятия, три легковых автомобиля и линия электропередач. Пострадавших и погибших на месте не обнаружено.
«В настоящее время проводятся ремонтные работы. Сегодня электроснабжение будет возобновлено», — рассказала она.
Последствия обстрела Селидово. Фото: ОВА
Напомним, за прошедшие сутки, 30 октября, российские войска ранили одного жителя Донецкой области в Зализном. Кроме того, удалось установить информацию относительно двух человек, погибших в Авдеевке ранее.