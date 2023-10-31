Оккупанты обстреляли «Искандерами» Селидово: повреждены дома и ЛЭП

Последствия обстрела Селидово. Фото: ОВА

Российские захватчики атаковали Селидово Донецкой области сегодня рано утром, 31 октября. Об этом передает «Суспільне».



Начальница пресс-службы Селидовской городской военной администрации Татьяна Брянцева отметила, что россияне обстреляли населенный пункт тремя ракетами «Искандер».



По словам чиновницы, в результате ракетных обстрелов повреждены 28 частных домов, два частных предприятия, три легковых автомобиля и линия электропередач. Пострадавших и погибших на месте не обнаружено.



«В настоящее время проводятся ремонтные работы. Сегодня электроснабжение будет возобновлено», — рассказала она.

Последствия обстрела Селидово. Фото: ОВА

Напомним, за прошедшие сутки, 30 октября, российские войска ранили одного жителя Донецкой области в Зализном. Кроме того, удалось установить информацию относительно двух человек, погибших в Авдеевке ранее.