Окупанти обстріляли «Іскандерами» Селидове: пошкоджено будинки та ЛЕП

Наслідки обстрілу Селідового. Фото: ОВА

Російські загарбники атакували Селидове Донецької області сьогодні вранці, 31 жовтня. Про це передає «Суспільне».



Начальниця пресслужби Селидівської міської військової адміністрації Тетяна Брянцева зазначила, що росіяни обстріляли населений пункт трьома ракетами «Іскандер».



За словами чиновниці, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 28 приватних будинків, два приватні підприємства, три легкові автомобілі та лінія електропередач. Постраждалих та загиблих на місці не виявлено.



«Наразі проводяться ремонтні роботи. Сьогодні електропостачання буде відновлено», — розповіла вона.





Нагадаємо, минулої доби, 30 жовтня, російські війська поранили одного жителя Донецької області в Залізному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох людей, які загинули в Авдіївці раніше.