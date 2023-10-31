Під час обстрілу Херсона загинула одна людина

Близько 10:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон, влучивши в машину у передмісті. Про черговий обстріл повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого. Інформація уточнюється», - розповів про результат обстрілу Мрочко.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, де влучила у цивільну автівку.



Нагадаємо, вночі 30 жовтня окупаційні війська атакували Херсон. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.