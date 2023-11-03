В результате пожара в Константиновке погиб мужчина, есть пострадавшая

В Константиновке Краматорского района Донецкой области произошло возгорание в жилом доме. Погиб мужчина, женщину удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.



Отмечается, что вчера в 18:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Константиновке.



«По прибытию было обнаружено горение внутри квартиры на 2 этаже и сильное задымление в подъезде. Во время проведения разведки пожарные спасли из охваченной огнем квартиры женщину 1971 года рождения. Также в ходе ликвидации пожара в комнате квартиры было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.



В 18:50 пожар был локализован и в 18:56 окончательно ликвидирован. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.



Напомним, 31 октября оккупанты обстреляли одну из пожарных частей в Изюмском районе Харьковской области.