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В результате пожара в Константиновке погиб мужчина, есть пострадавшая

03 ноября 2023, 22:12

В результате пожара в Константиновке погиб мужчина, есть пострадавшая

В Константиновке Краматорского района Донецкой области произошло возгорание в жилом доме. Погиб мужчина, женщину удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

Отмечается, что вчера в 18:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Константиновке.

«По прибытию было обнаружено горение внутри квартиры на 2 этаже и сильное задымление в подъезде. Во время проведения разведки пожарные спасли из охваченной огнем квартиры женщину 1971 года рождения. Также в ходе ликвидации пожара в комнате квартиры было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.

В 18:50 пожар был локализован и в 18:56 окончательно ликвидирован. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, 31 октября оккупанты обстреляли одну из пожарных частей в Изюмском районе Харьковской области. 

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