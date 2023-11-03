Внаслідок пожежі у Костянтинівці загинув чоловік, є постраждала

У Костянтинівці Краматорського району Донецької області сталося спалах у житловому будинку. Загинув чоловік, жінку вдалося врятувати. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.



Зазначається, що вчора о 18:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку у Костянтинівці.



«По прибутті було виявлено горіння всередині квартири на 2 поверсі та сильне задимлення у під'їзді. Під час проведення розвідки пожежники врятували із охопленої вогнем квартири жінку 1971 року народження. Також під час ліквідації пожежі у кімнаті квартири було виявлено тіло чоловіка», — йдеться у повідомленні.



О 18:50 пожежу було локалізовано та о 18:56 остаточно ліквідовано. Причини та обставини пожежі встановлюються.



Нагадаємо, 31 жовтня окупанти обстріляли одну із пожежних частин в Ізюмському районі Харківської області.