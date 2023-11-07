Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 ноября

Общество

В Мариуполе освободили от должности Олега Моргуна, который был «мэром» города. Затем стало известно, что Моргун назначен временно исполняющим обязанности «мэра» Мариуполя. По всей видимости, Моргун будет переназначен главой оккупационной администрации Мариуполя в «соответствии с российским законодательством».

Из херсонского заповедника «Аскания-Нова» российские оккупанты перевозят животных в краснодарский Сафари-парк.

Для полного восстановления временно оккупированного Мариуполя понадобится 20 лет, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

В селе Чайки Киевской области из-за взрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков — помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Частякова был госпитализирован. Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего набор гранат. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты, сообщил Клименко. Продолжаются следственные действия.

Боевые действия

Российские войска установили стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» на крыше жилого многоэтажного дома в оккупированном Донецке. Соответствующее видео, снятое беспилотником, опубликовал командир отделения БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ Павел Петриченко. Он отметил, что комплекс РЭБ был выявлен и поврежден с помощью сброса боеприпасов с дрона. Этот комплекс РЭБ в Донецке стоял на глубине 12 км от линии столкновения, на самом высоком здании перед открытым радиогоризонтом.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов был ранен мужчина в Горловки, повреждены 3 жилых дома, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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