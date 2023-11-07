Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 ноября

07 ноября 2023, 01:04

Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 ноября

Общество

В Мариуполе освободили от должности Олега Моргуна, который был «мэром» города. Затем стало известно, что Моргун назначен временно исполняющим обязанности «мэра» Мариуполя. По всей видимости, Моргун будет переназначен главой оккупационной администрации Мариуполя в «соответствии с российским законодательством».

Из херсонского заповедника «Аскания-Нова» российские оккупанты перевозят животных в краснодарский Сафари-парк. 

Для полного восстановления временно оккупированного Мариуполя понадобится 20 лет, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

В селе Чайки Киевской области из-за взрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков — помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Частякова был госпитализирован. Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего набор гранат. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты, сообщил Клименко. Продолжаются следственные действия.

Боевые действия

Российские войска установили стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» на крыше жилого многоэтажного дома в оккупированном Донецке. Соответствующее видео, снятое беспилотником, опубликовал командир отделения БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ Павел Петриченко. Он отметил, что комплекс РЭБ был выявлен и поврежден с помощью сброса боеприпасов с дрона. Этот комплекс РЭБ в Донецке стоял на глубине 12 км от линии столкновения, на самом высоком здании перед открытым радиогоризонтом.

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов был ранен мужчина в Горловки, повреждены 3 жилых дома, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
01:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 ноября
20:12
Грохот взрыва в Бердянске был слышен во всех районах города
19:37
ВСУ отбили атаки россиян возле Авдеевки — Генштаб
16:10
Против беспилотников РФ в Украине выпустят сверхмощную систему РЭБ
15:35
В оккупированном Мариуполе переназначат «мэра»
15:01
Российские захватчики вывезли животных из заповедника «Аскания-Нова»
13:23
Для восстановления оккупированного Мариуполя потребуется 20 лет — мэр города
11:10
В порту оккупированного Мариуполя очередной балкер оккупантов встал на загрузку углем
00:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 ноября
20:45
В Седово горит склад боеприпасов российских войск
16:52
В Макеевское море через ставки текут сточные воды — фото последствий
16:10
Обстрел Докучаевска: известно о жертвах
21:42
ВСУ подтвердили удар по судостроительному заводу в Керчи
18:35
В Крыму атаковали судостроительный завод в Керчи
23:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 ноября
18:59
Отсутствие логистики и безработица: на оккупированных территориях растет уровень бедности
17:41
В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, причина – отсутствие качественной медицины
17:00
Активисты передали привет Илону Маску из оккупированных городов
15:41
В месте расположения оккупантов в Волновахе произошел взрыв
14:23
Британская разведка дала оценку военной ситуации в Украине
все новости
01:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 ноября
23:21
МВД: Погибший помощник Залужного забрал гранату у сына и выдернул кольцо
23:05
Командира 128-й бригады отстранили от должности на время следствия
22:40
В СМИ предположили, кто передал пакет со взрывчаткой помощнику Валерия Залужного
21:40
Погиб помощник Залужного в результате взрыва. Граната находилась в подарочном пакете
20:12
Грохот взрыва в Бердянске был слышен во всех районах города
19:37
ВСУ отбили атаки россиян возле Авдеевки — Генштаб
18:55
Командир 128-й бригады опоздал на мероприятие, по которому ударила РФ — СМИ
18:47
Качественные детские подгузники: как подобрать оптимальный размер и марку (на правах рекламы)
18:05
За выдачу фиктивных справок о непригодности к службе будут судить военкома из Краматорского района — ГБР
17:29
Городская больница в Курахово получила современный автомобиль скорой помощи
17:00
Украинские спецназовцы уничтожают наемников ЧВК «Вагнер» в Судане
16:50
Воронежскую область РФ атаковали дроны: детали
16:36
Сообщено о подозрении народному депутату, совершившему смертельное ДТП на Житомирщине
16:34
Дубинского посадили под круглосуточный домашний арест
16:10
Против беспилотников РФ в Украине выпустят сверхмощную систему РЭБ
15:57
Армия РФ ударила артиллерией по Сумщине: погибла женщина
15:39
Дело Майдана: за расстрелы активистов будут судить пятерых сотрудников «черной роты Беркута»
15:35
В оккупированном Мариуполе переназначат «мэра»
15:24
Вступил в силу закон о запрете в Украине фейерверков и петард
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Седово. Кадр из видео В Седово горит склад боеприпасов российских войск
05 ноября, 20:45
Пожар на судостроительном заводе в Керчи после ракетной атаки. Кадр из видео В Крыму атаковали судостроительный завод в Керчи
04 ноября, 18:35
Уничтоженная техника войск РФ под Авдеевкой. Кадр из видео Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники
03 ноября, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр из видео Появилось видео залпового пуска ракет ATACMS
03 ноября, 11:11
Мариупольские новостройки пустуют. Фото: «Новости Донбасса» Жилье, которого нет. В Мариуполе пустуют российские новостройки
02 ноября, 10:46
Волонтеры привезли горячие обеды в Часов Яр. Фото: Новости Донбасса Остался каждый десятый житель. Как прифронтовой Часов Яр готовится к зиме ►
01 ноября, 16:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама