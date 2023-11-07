Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 листопада

Суспільство

У Маріуполі звільнили з посади «мера» Олега Моргуна. Потім стало відомо, що Моргуна призначено тимчасово виконувачем обов'язків. Очевидно, Моргун буде перепризначений головою окупаційної адміністрації Маріуполя у «відповідності до російського законодавства».

З херсонського заповідника «Асканія-Нова» російські окупанти перевозять тварин до краснодарського Сафарі-парку.

Для повного відновлення тимчасово окупованого Маріуполя знадобиться 20 років, повідомив мер міста Вадим Бойченко.

У селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річного сина Частякова госпіталізували. Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував набір гранат. У його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще дві аналогічні гранати, повідомив Клименко. Продовжуються слідчі дії.

Бойові дії

Російські війська встановили стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Відповідне відео, зняте безпілотником, опублікував командир відділення БПЛА у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ Павло Петриченко. Він зазначив, що комплекс РЕБ було виявлено та пошкоджено за допомогою скидання боєприпасів з дрону. Цей комплекс РЕБ у Донецьку стояв на глибині 12 км від лінії зіткнення, на найвищій будівлі перед відкритим радіогоризонтом.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області під час обстрілів було поранено чоловіка у Горлівці, пошкоджено 3 житлові будинки, а також 1 об'єкт цивільної інфраструктури.

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