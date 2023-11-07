Окупанти змушують дітей плести маскувальні сітки — ЦНС

Дітей на окупованих територіях змушують плести маскувальні сітки для загарбників. Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують школярів плести маскувальні сітки для армії РФ. Про це у понеділок, 6 листопада, заявили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

«Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях для співпраці з ворожою армією», — повідомили в ЦНС.

Також наголошується, що дітей змушують не лише плести маскувальні сітки, а й робити окопні свічки для солдатів російської армії. Більше того, все це відбувається під виглядом занять у школах, а через відмову можуть покарати.

«За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей та погрожують позбавити батьківських прав», — додали в Центрі.