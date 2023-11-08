Україна отримала чеські РСЗВ Striga

Чеська реактивна система залпового вогню BM-21MT Striga. Фото: Excalibur Army

Українські військові отримали на озброєння чеські 122 мм реактивні установки залпового вогню Striga. Про це повідомляє видання «Мілітарний».



Відео застосування нової системи було оприлюднене військовими. BM-21MT Striga надійшла на озброєння 61 окремої механізованої бригади.



Її артилеристи показали застосування бойової машини проти окупантів на передовій. Striga є подальшим розвитком радянської 122-мм реактивної установки БМ-21 «Град», яка отримала низку оновлень у системі наведення, а також нове легке двохвісне шасі.



Крім неї на озброєнні артилерійських підрозділів 61 ОМБр також знаходиться важча чеська RM-70 Vampire, встановлена на чотиривісне шасі й оснащена системою автоматичної зарядки та додатковим боєкомплектом, що возиться.



Раніше в мережі з'явилося відео залпового пуску кількох балістичних ракет оперативно-тактичного рівня MGM-140A ATACMS.