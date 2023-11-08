Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна отримала чеські РСЗВ Striga

08 листопада 2023, 11:44

Україна отримала чеські РСЗВ Striga

Чеська реактивна система залпового вогню BM-21MT Striga. Фото: Excalibur Army Чеська реактивна система залпового вогню BM-21MT Striga. Фото: Excalibur Army

Українські військові отримали на озброєння чеські 122 мм реактивні установки залпового вогню Striga. Про це повідомляє видання «Мілітарний».

Відео застосування нової системи було оприлюднене військовими. BM-21MT Striga надійшла на озброєння 61 окремої механізованої бригади.

Її артилеристи показали застосування бойової машини проти окупантів на передовій. Striga є подальшим розвитком радянської 122-мм реактивної установки БМ-21 «Град», яка отримала низку оновлень у системі наведення, а також нове легке двохвісне шасі.

Крім неї на озброєнні артилерійських підрозділів 61 ОМБр також знаходиться важча чеська RM-70 Vampire, встановлена на чотиривісне шасі й оснащена системою автоматичної зарядки та додатковим боєкомплектом, що возиться.

Раніше в мережі з'явилося відео залпового пуску кількох балістичних ракет оперативно-тактичного рівня MGM-140A ATACMS.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Чехія
Інше
військова допомога РСЗВ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:32
У Луганську підірвали авто ексглави «народної міліції ЛНР»: в ГУР підтвердили ліквідацію Філіпоненка
13:58
Зрадники катували та вбивали українців на Херсонщині — СБУ
10:12
В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги
10:10
Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці
09:40
Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
09:21
На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів
08:44
«ДНР»: в окупованому Донецьку під час обстрілу п`ятеро людей загинуло та 25 поранено
08:25
В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн
23:44
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 листопада
21:21
Стали відомі імена російських військових, які загинули під час удару по «Дніпру»
20:55
18 газет та два сайти: судитимуть керівника «медіахолдингу» окупантів
19:15
Окупанти повідомляють про шість загиблих під час обстрілу Донецька
17:55
Очолили підрозділи окупаційних «адміністрацій»: під підозрою жителі Лимана та Мангуша
17:19
Росіяни проводять обшуки в місцевих жителів на окупованій Луганщині — ЦНС
16:27
У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
16:09
Тварин із заповідника Асканія-Нова до Росії не вивозять, але загроза зберігається
15:28
Житель Кремінної служить у так званій «народної міліції ЛНР»: його оголосили в розшук
11:40
Війська РФ підвозять спецтехніку для ремонту в Євпаторії — АТЕШ
11:14
Удар по російському корвету може змусити РФ перемістити кораблі подалі від України — британська розвідка
09:41
У Маріуполі зафіксували рух військової техніки РФ у бік Запорізької області
усі новини
14:32
У Луганську підірвали авто ексглави «народної міліції ЛНР»: в ГУР підтвердили ліквідацію Філіпоненка
14:25
Військовий прибутковий податок перенаправили з місцевих бюджетів до державного
13:58
Зрадники катували та вбивали українців на Херсонщині — СБУ
13:51
Евакуація з Сектору Гази триває, працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада — МЗС
13:26
З Очеретино та двох сіл Маріїнської громади за допомогою «Білих янголів» евакуювали всіх дітей
13:23
ВР продовжила военний стан та мобілізацію в Україні: деталі
12:56
Зеленський повідомив, що перша група українців успішно евакуювалася з Сектору Газа
12:14
На допомогу ЗСУ на фронт відправили понад 900 дронів
12:11
Росіяни вчора атакували ТЕС на Донеччині: продовжується усунення пошкоджень
11:53
Чоловік на Херсонщині постраждав від російської міни
11:44
Україна отримала чеські РСЗВ Striga
11:40
У Дружківці на маршрут вийшли нові сміттєвози
11:16
Окупанти обстріляли одну із прифронтових ТЕС України, є пошкодження
11:11
Обстріл Донецької області артилерією та авіацією: зруйновано будинки, пошкоджено багатоповерхівку та госприміщення
10:57
Художники з різних куточків України прикрасили Покровськ муралами
10:50
«Зливала» окупантам позиції ЗСУ біля Бахмута: СБУ затримала російську інформаторку
10:28
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: троє цивільних загинули, є руйнування
10:12
В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги
10:10
Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці
09:49
На лівий берег Дніпра ЗСУ перекинули бронетехніку — ISW
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр із відео З'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS
03 листопада, 11:11
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама