Украина договорилась с МВФ о новом финансировании

Украина и МВФ договорились о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Договоренность прошла на экспертном уровне. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и приверженность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели», — написал Шмыгаль.

Он отметил, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ - это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов, «которая важна для поддержания нашей экономической стабильности и восстановления».

Шмыгаль выразил благодарность партнерам из МВФ и украинской команде за последовательную и слаженную работу по успеху и процветанию нашего государства.

В свою очередь глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что решение МВФ свидетельствует о высокой оценке дееспособности команды Украины.

«В очередной раз скажу, что решение МВФ – это не только о деньгах. Это о том, что Украина имеет силу, знания, умение, волю бороться и делать все для сохранения экономики и благосостояния своих людей. Это о партнерской поддержке мира и высокой оценке способности команды Украины. Всю эту неделю мы обсуждали то, как она действует в беспрецедентных условиях и достигает результатов. Какие вызовы одолели и какие нас ждут впереди», — отметил руководитель НБУ.

По его словам, детальный общий с МВФ анализ еще раз, по сути, верифицировал оценки и прогнозы украинской стороны. Отечественная экономика продолжает демонстрировать невероятную устойчивость и признаки стабилизации.