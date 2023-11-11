Україна домовилася з МВФ про нове фінансування

Україна та МВФ домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. Домовленість пройшла на експертному рівні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов'язань у рамках програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу близько 900 млн. доларів. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалено Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями», — написав Шмигаль.

Він зазначив, що програма в рамках Механізму розширеного фінансування МВФ - це чотирирічна програма загальним обсягом 15,6 млрд. доларів, «яка важлива для підтримки нашої економічної стабільності та відновлення».

Шмигаль висловив подяку партнерам з МВФ та українській команді за послідовну та злагоджену роботу з успіху та процвітання нашої держави.

У свою чергу, голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що рішення МВФ свідчить про високу оцінку дієздатності команди України.

«В черговий раз скажу, що рішення МВФ – це не лише гроші. Це про те, що Україна має силу, знання, уміння, волю боротися та робити все задля збереження економіки та добробуту своїх людей. Це про партнерську підтримку світу та високу оцінку здібності команди України. Весь цей тиждень ми обговорювали те, як він діє в безпрецедентних умовах і досягає результатів. Які виклики здолали і які на нас чекають попереду», — зазначив керівник НБУ.

За його словами, детальний загальний із МВФ аналіз ще раз, по суті, верифікував оцінки та прогнози української сторони. Вітчизняна економіка продовжує демонструвати неймовірну стійкість та ознаки стабілізації.