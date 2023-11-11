За сутки из-за российских обстрелов на Донетчине ранен один человек

За прошедшие сутки, 10 ноября, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате пострадал местный житель. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

«За 10 ноября россияне ранили одного жителя Донецкой области — в Янтарном. Кроме того, удалось установить информацию относительно двух человек, которые ранее погибли в Авдеевке», — написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1764 человека, еще 4294 гражданский получил ранения.

Напомним, в захваченном РФ Донецке 8 ноября под обстрел попала территория Донецкого клинического территориального медицинского объединения, более известного как больница Калинина.