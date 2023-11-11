За добу через російські обстріли на Донеччині поранено одну людину

Минулої доби, 10 листопада, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього постраждав місцевий житель. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«За 10 листопада росіяни поранили одного мешканця Донецької області – у Янтарному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох людей, які раніше загинули в Авдіївці», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1764 особи, ще 4294 цивільні зазнали поранень.

Нагадаємо, у захопленому РФ Донецьку 8 листопада під обстріл потрапила територія Донецького клінічного територіального медичного об'єднання, відомого як лікарня Калініна.