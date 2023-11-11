Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

За добу через російські обстріли на Донеччині поранено одну людину

11 листопада 2023, 08:52

За добу через російські обстріли на Донеччині поранено одну людину

За добу через російські обстріли на Донеччині поранено одну людину

Минулої доби, 10 листопада, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього постраждав місцевий житель. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«За 10 листопада росіяни поранили одного мешканця Донецької області – у Янтарному. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох людей, які раніше загинули в Авдіївці», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1764 особи, ще 4294 цивільні зазнали поранень.

Нагадаємо, у захопленому РФ Донецьку 8 листопада під обстріл потрапила територія Донецького клінічного територіального медичного об'єднання, відомого як лікарня Калініна.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донецька область обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:25
Російські війська просунулися в районі Авдіївки — ISW
00:02
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада
20:59
Стали відомі імена загиблих від удару по Скадовську російських силовиків
20:38
Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР
12:35
У центрі Маріуполя підірвали автомобіль місцевого «поліцейського»
10:50
Через російські обстріли за добу на Донеччині поранено двох людей
08:24
Окупанти знизять зарплати колаборантам — ЦНС
00:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 листопада
19:20
У «ЛНР» призначили нового «мера» Луганська
19:04
У «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт
16:40
До окупованого Джанкою привезли нову партію мобілізованих — АТЕШ
16:36
Росіяни перевіряють телефони місцевих на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя — ЦНС
14:46
Біля Авдіївки росіяни використовують більше піхотних груп та багато безпілотників — Нацгвардія
13:44
«Приліт» у Скадовську щонайменше 15 поранених та 5 загиблих: з`вилися деталі
11:37
Психолог поліції з «ЛНР» вкрала у російського мобілізованого 2,3 млн рублів
10:59
Секретар РНБО висловився про умови закінчення війни в Україні
10:51
В окупованому Скадовську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт» по базі загарбників
09:54
У районі Авдіївки військові РФ продовжують наступальні дії — ISW
09:35
На Запоріжжі росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів
08:58
У Старобільському районі окупанти перевіряють місцеве населення на наявність паспорта РФ – Лисогор
усі новини
09:58
У Дніпропетровській області два «Шахеди» влучили у будівлю
09:32
Вночі українська ППО знищила 19 «Шахедів»
08:52
За добу через російські обстріли на Донеччині поранено одну людину
08:25
Російські війська просунулися в районі Авдіївки — ISW
08:01
Україна домовилася з МВФ про нове фінансування
01:14
У РФ один військовий завод спалахнув, а на другий впав БПЛА
00:02
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада
22:41
Зустріч у форматі «Рамштайн» проведуть в середині листопада — Пентагон
22:19
Відповідальність за вбивство підполковника ФСБ взяв на себе «Російський добровольчий корпус»
21:53
Канада запроваджує нові санкції проти російських пропагандистів
21:15
Під час обстрілу Одещини постраждала 96-річна жінка
20:59
Стали відомі імена загиблих від удару по Скадовську російських силовиків
20:38
Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР
20:06
Виносили на собі: в Авдіївці «Білі янголи» та рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих
19:35
Литва передала Україні установки NASAMS
19:03
Армія РФ втратила 10 тисяч військових в штурмах Авдіївки — Залужний
18:50
Оселя для героя: «Серце Азовсталі» придбає квартири для оборонців Маріуполя з інвалідністю
17:40
Ситуація на Авдіївському напрямку та захист Херсона: Зеленський провів Ставку
17:38
Наводив окупантів на укріпрайони, військову техніку та склади: судитимуть жителя Слов’янська
17:17
Херсонщина під обстрілом окупантів: є поранені та загиблий
усі новини
ВІДЕО
Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ► Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►
09 листопада, 23:12
Фото: Новини Донбасу Стояла на балконі, просила перехожих принести води: як живуть маломобільні пенсіонери Лимана
09 листопада, 21:22
Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
08 листопада, 17:30
Михайло Філіпоненко Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
08 листопада, 09:40
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама