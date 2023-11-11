За сутки оккупанты 13 раз обстреляли Донецкую область, есть раненый — Нацполиция

Россияне продолжают методично обстреливать Донецкую область. Фото: Национальная полиция Украины

На Донетчине за прошедшие сутки российские войска обстреляли семь населенных пунктов. Всего было нанесено 13 ударов. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«Под огнем находились города Авдеевка, Курахово, Покровск, Часов Яр, села Максимовка, Орловка, Янтарное. Армия РФ была по мирному населению из авиации, РСЗО «Град», артиллерии», — говорится в сообщении.

Повреждены 4 объекта — 3 жилых дома и автомобиль.

Отмечается, что в результате артиллерийского обстрела травмы получил местный житель в селе Янтарное.

В Максимовке российские снаряды попали в два частных дома и автомобиль.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.