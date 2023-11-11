За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область, є поранений — Нацполіція

Росіяни продовжують методично обстрілювати Донецьку область. Фото: Національна поліція України

На Донеччині минулої доби російські війська обстріляли сім населених пунктів. Усього було завдано 13 ударів. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

«Під вогнем знаходилися міста Авдіївка, Курахове, Покровськ, Годинник Яр, села Максимівка, Орлівка, Янтарне. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, РСЗВ «Град», артилерії», — йдеться в повідомленні.

Пошкоджено 4 об'єкти — 3 житлові будинки та автомобіль.

Зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу травми зазнав місцевий житель у селі Янтарне.

У Максимівці російські снаряди влучили у два приватних будинка та автомобіль.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.