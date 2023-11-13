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Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 ноября

13 ноября 2023, 23:48

Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 ноября

Общество

Бюст Дзержинского и забор. Так выглядит здание ФСБ в оккупированном Донецке. Местный филиал российского ВГТРК показал, как выглядит «Управление ФСБ по Донецкой народной республике». «Новости Донбасса» определили, что это здание по улице Щорса, 62.  Еще во времена «МГБ ДНР» там долгое время шел ремонт. На кадрах можно увидеть, как здание изменилось после ремонта. В частности, вокруг появился железный забор. Стеклянный тамбур на входе был заменен на кирпичный. Возле здания установили бюст Феликсу Дзержинскому — организатору красного террора.

В оккупированном Сватово застрелен подполковник ВС РФ Сергей Савенок. Смерть сослуживцы называют самоубийством, но его семья этому не верит. Юрист, который занимается делом Савенка, считает, что его застрелили сослуживцы, не следствие всю информацию игнорирует.

Права человека

Так называемый «верховный суд» вынес незаконный приговор пленному украинскому военнослужащему 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ разведчику-наводчику Ярославу Ивасеву. Его приговорили к 25 лет лишения свободы по обвинению в «расстреле двух мирных жителей в Мариуполе».

К 30 годам заключения оккупанты приговорили командира отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого.

Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 14 годам колонии пленного 52-летнего военнослужащего ВСУ Владимира Гулавского. Оккупанты утверждают, что он «бросилгранату в квартиру северодончанина».

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о задержании на захваченной части Донецкой области якобы «украинского диверсанта». Мужчину обвиняют в намерении «подорвать объекты инфраструктуры, обеспечивающие людей теплом».

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погибли два человека, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

В Петровском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» ранен мужчина 1950 года рождения.

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Авдеевки, пытаются окружить город, бросая свои штурмовые отряды. При этом Силы обороны Украины удерживают позиции и отражают вражеские штурмы, рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. Он отметил, что последние несколько дней россияне активны в районе авдеевской «промки». Однако, по его словам, погодные условия не дают им возможность применять технику.

«Радио Свобода» опубликовала сравнение спутниковых снимков сервиса Planet Labs, сделанных 15 октября и 11 ноября, на которых видны разрушения одного из корпусов пансионата «Дружба народов» в поселке Седово Новоазовского района на оккупированной части Донецкой области. Очевидцы сняли видео взрывов в этом районе вечером 5 ноября. На кадрах видна детонация боеприпасов.

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