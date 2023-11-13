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Барабаш о ситуации в Авдеевке: оккупанты пытаются окружить город, бросают свои штурмовые отряды

13 ноября 2023, 13:41

Барабаш о ситуации в Авдеевке: оккупанты пытаются окружить город, бросают свои штурмовые отряды

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Авдеевки, пытаются окружить город, бросая свои штурмовые отряды. При этом Силы обороны Украины удерживают позиции и отражают вражеские штурмы. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

«Остается очень горячо на нашем направлении. Враг не оставляет попыток оцепить город. Много личного состава оккупанты бросают на штурмы. Все атаки, проводимые врагом, отражены. Силы обороны держатся. Все непросто, но контролируемо», — резюмировал он.

Также Барабаш отметил, что последние несколько дней россияне активно полезли на авдеевскую «промку». Однако, по его словам, погодные условия не дают им возможность применять технику.

Напомним, российская оккупационная армия 9 ноября нанесла удар по Авдеевке. В результате обстрела двое гражданских погибли. 

Также ранее мы писали, что на Авдеевском направлении наблюдается увеличение применения противником пехоты и множества дронов. В эфире телемарафона спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук отметил, что одним из сложных остается Авдеевское направление, где Силы обороны Украины отразили более десяти атак противника.

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