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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 листопада

13 листопада 2023, 23:48

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 листопада

Суспільство

 Погруддя Дзержинського та паркан. Такий вигляд має будівля ФСБ в окупованому Донецьку. Місцева філія російського ВДТРК показала, як виглядає «Управління ФСБ по Донецькій народній республіці». «Новини Донбасу» визначили, що ця будівля знаходиться на вулиці Щорса, 62. Ще за часів «МДБ ДНР» там тривалий час відбувався ремонт. На кадрах можна побачити, як будинок змінився після ремонту. Зокрема, довкола з'явився залізний паркан. Скляний тамбур на вході замінили на цегляний. Біля будівлі встановили погруддя Феліксу Дзержинському – організатору червоного терору.

В окупованому Сватовому застрелено підполковника ЗС РФ Сергія Савенка. Смерть товариші по службі називають самогубством, але його сім'я цьому не вірить. Юрист, який займається справою Савенка, вважає, що його застрелили товариші по службі, не слідство всю інформацію ігнорує.

Права людини

 Так званий «верховний суд» ухвалив незаконний вирок полоненому українському військовослужбовцю 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ розвіднику-навіднику Ярославу Івасєву. Його засудили до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у «розстрілі двох мирних жителів у Маріуполі».

До 30 років ув'язнення окупанти засудили командира окремого інженерно-саперного взводу 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 14 років колонії полоненого 52-річного військовослужбовця ЗСУ Володимира Гулавського. Окупанти стверджують, що він «кинув гранату у квартиру жителя Сєвєродонецька».

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив про затримання на захопленій частині Донецької області нібито «українського диверсанта». Чоловіка звинувачують у намірі підірвати об'єкти інфраструктури, які забезпечують людей теплом.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення різного ступеня важкості.

У Петрівському районі Донецька внаслідок підриву на протипіхотній міні «Пелюсток» поранено чоловіка 1950 року народження.

Російські окупанти не припиняють обстріли Авдіївки, намагаються оточити місто, кидаючи свої штурмові загони. При цьому Сили оборони України утримують позиції та відбивають ворожі штурми, розповів голова Авдіївської ГВА Віталій Барабаш. Він зазначив, що останні кілька днів росіяни активні у районі авдіївської «промки». Однак, за його словами, погодні умови не дають можливість застосовувати техніку.

«Радіо Свобода» опублікувала порівняння супутникових знімків сервісу Planet Labs, зроблених 15 жовтня та 11 листопада, на яких видно руйнування одного з корпусів пансіонату «Дружба народів» у селищі Сєдове Новоазовського району на окупованій частині Донецької області. Очевидці зняли відео вибухів у цьому районі увечері 5 листопада. На кадрах видно детонацію боєприпасів.

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