В Дружковке и Константиновке снова заработало уличное освещение

Практически с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Дружковской и Константиновской громадах было отключено уличное освещение. Вечером 14 ноября на центральных улицах Дружковки и Константиновки заработали уличные фонари. Об этом сообщили сегодня местные жители в социальных сетях.

Дружковка и Константиновка стали не первыми населенными пунктами Донецкой области, где после длительного перерыва включили уличное освещение.

Напомним, ранее Покровская городская военная администрация рассмотрела необходимость включения освещения на пешеходных переходах в темное время суток. Эта инициатива активно внедряется совместно с транспортным отделом громады. Распоряжением начальника Покровской городской военной администрации часть пешеходных переходов города освещается в темное время суток.

Также, в Славянске 10 ноября в тестовом режиме запускали уличное освещение.