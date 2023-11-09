В Покровске начали освещать некоторые пешеходные переходы ради безопасности жителей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во всей Покровской громаде вечером и ночью было выключено уличное освещение. Отныне распоряжением начальника Покровской городской военной администрации часть пешеходных переходов города Покровска освещается в темное время суток. Об этом сообщила сегодня городская военная администрация.

Заместитель начальника Покровской ГВА Алексей Стебель подчеркнул, что для освещения были отобраны те участки, где в этом есть наибольшая потребность.

«Мы понимаем, как это важно, поэтому делаем все, чтобы позаботиться о безопасности детей и взрослых. Сейчас довольно рано темнеет, так что полное отсутствие уличного освещения в темное время суток создает риск для всех участников дорожного движения — как водителей, так и пешеходов. Поэтому в громаде уже начали включать свет на некоторых пешеходных переходах, в частности в городе Покровск», — отметил Алексей Стебель.

Ранее Покровская городская военная администрация рассмотрела необходимость включения освещения на пешеходных переходах в темное время суток. Эта инициатива активно внедряется совместно с транспортным отделом громады, говорится в сообщении.