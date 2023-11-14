У Дружківці та Костянтинівці знову запрацювало вуличне освітлення

Практично від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Дружківській і Костянтинівській громадах було відключено вуличне освітлення. Увечері 14 листопада на центральних вулицях Дружківки та Костянтинівки знову запрацювали вуличні ліхтарі. Про це повідомили сьогодні місцеві жителі у соціальних мережах .

Дружківка та Костянтинівка стали не першими населеними пунктами Донецької області, де після тривалої перерви увімкнули вуличне освітлення.

Нагадаємо, раніше Покровська міська військова адміністрація розглянула необхідність увімкнення освітлення на пішохідних переходах у темний час доби. Ця ініціатива активно впроваджується разом із транспортним відділом громади. Розпорядженням начальника Покровської міської військової адміністрації частина пішохідних переходів міста висвітлюється у темну пору доби.

Також у Слов'янську 10 листопада у тестовому режимі запускали вуличне освітлення.