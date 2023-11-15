Оккупанты продолжают атаковать на Луганщине, используя авиацию — Лысогор

Российская армия активизировала свои силы на Луганском направлении, они продолжают обстреливать ряд населенных пунктов. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Враг не учитывает собственные потери — использует резерв и продолжает атаковать. В этот раз российские штурмы охватили Надию и Серебрянский лес — успеха у захватчиков не было», — написал он.



По его словам, оккупанты используют тактическую и штурмовую авиацию в районе Песчаного и на участках, где они пытаются идти вперед.



Кроме того, Невское и населенные пункты вокруг Белогоровка выдержали артиллерийский и минометный огонь россиян.



Напомним, российская армия за сутки выпустила по населенным пунктам и позициям украинских военных в Луганской области около 500 снарядов. Под огнем остаются Невское, Белогоровка, Надия и Серебрянский лес.